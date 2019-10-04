https://static.news.ru/photo/f6fa5996-e7a0-11e9-9bd5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Краско Фото: instagram.com/natalia_krasko

Бывшая жена Ивана Краско Наталья заявила, что у 89-летнего артиста могут быть внебрачные дети, о которых пока никто не знает.

Были моменты, что он изменял своей жене, о чём свидетельствует внебрачная дочь Марина. Не исключено, что у него могли быть ещё какие-то женщины, — считает девушка.

По словам актрисы, к её бывшему супругу часто приходили фанатки, которые хотели забеременеть от него, сообщает Пятый канал .

Ранее News.ru писал о причинах развода супругов. Наталья, как говорил её муж, была категорически против детей и всячески избегала исполнения супружеских обязанностей. Сам Краско обратился к медикам за соответствующим подтверждением — он ещё может иметь потомство. Шевель не отрицает, что не хотела ребёнка: материальные условия не те, в собственности нет даже квартиры. О том, что муж решил расстаться с ней, девушка узнала из прессы, находясь в отпуске в Испании.