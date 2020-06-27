Экс-супруга Башарова заявила на него в полицию

https://static.news.ru/photo/3bb36b72-b875-11ea-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Архарова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена российского актёра и телеведущего Марата Башарова Екатерина Архарова обратилась в правоохранительные органы. Она обвиняет экс-супруга в клевете.

По данным StarHit, после развода Башаров в различных СМИ и ток-шоу распространял истории об Архаровой, которые, по её словам, на 90% состоят из лжи.

Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребёнок. Скоро малыш начнёт всё понимать, а Башаров всё успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы, — поделилась она в беседе с «КП».

Архарова заявила, что актёр должен быть привлечён к ответственности за содеянное и сказанное. StarHit отмечает , что в случае, если его признают виновным, Башарову грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в размере одного миллиона рублей. По данным издания, разбирательство по этому вопросу уже началось.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что актёр страдает раздвоением личности. По её словам, экс-супруг прикрывается выдуманными личностями, чтобы не отвечать за свои ужасные поступки. Он всегда говорил, что его альтер эго заставило избить её.