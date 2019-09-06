https://static.news.ru/photo/3c2627da-d085-11e9-bf00-fa163e074e61_660.jpg Елена Катина Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывшая участница популярной группы «Тату» Елена Катина развелась со своим супругом. Об этом стало известно РЕН ТВ .

С 2013 года она была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Они воспитывают общего сына Александра, которому сейчас четыре года.

Артисты расстались друзьями, и Сашо сможет видеть ребёнка, когда захочет, пишут СМИ.

А вот телеведущая Ксения Собчак после развода с отцом своего ребёнка Максимом Виторганом снова выходит замуж. Ранее стали известны подробности её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, писал News.ru.