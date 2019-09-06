Бывшая участница популярной группы «Тату» Елена Катина развелась со своим супругом. Об этом стало известно
С 2013 года она была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Они воспитывают общего сына Александра, которому сейчас четыре года.
Артисты расстались друзьями, и Сашо сможет видеть ребёнка, когда захочет, пишут СМИ.
А вот телеведущая Ксения Собчак после развода с отцом своего ребёнка Максимом Виторганом снова выходит замуж. Ранее стали известны подробности её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, писал News.ru.