Экс-солистка группы «Ленинград» собирается подать в суд на Шнурова

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс собирается подать в суд на лидера группы Сергея Шнурова за то, что не получает денег за свои песни. Артистка недовольна, что группа использует песни с её участием, пишет Telegram-канал Baza.
Судиться бывшая солистка группы
Юристы певицы собираются подавать досудебную претензию к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство» по поводу авторских прав, — сообщает Baza.
В списке 39 песен, в том числе известный трек «Экспонат». Алиса Вокс недовольна тем, что не получает денег за использование песен, записанных в соавторстве с ней. По её мнению, коллектив должен ей не менее 20 млн рублей.
Как сообщалось ранее, бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс критически отозвалась о выступлении лидера коллектива Сергея Шнурова на большой пресс-конференции Владимира Путина. Она назвала вопросы Шнурова «откровенно глупыми».