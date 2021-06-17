Экс-солистка группы «Ленинград» собирается подать в суд на Шнурова

https://static.news.ru/photo/09a5dc2a-cfa1-11eb-8a66-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс собирается подать в суд на лидера группы Сергея Шнурова за то, что не получает денег за свои песни. Артистка недовольна, что группа использует песни с её участием, пишет Telegram-канал Baza.

Судиться бывшая солистка группы решила за хиты «Ленинграда», записанные с её участием.

Юристы певицы собираются подавать досудебную претензию к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство» по поводу авторских прав, — сообщает Baza.

В списке 39 песен, в том числе известный трек «Экспонат». Алиса Вокс недовольна тем, что не получает денег за использование песен, записанных в соавторстве с ней. По её мнению, коллектив должен ей не менее 20 млн рублей.

Как сообщалось ранее, бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс критически отозвалась о выступлении лидера коллектива Сергея Шнурова на большой пресс-конференции Владимира Путина. Она назвала вопросы Шнурова «откровенно глупыми».