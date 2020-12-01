Экс-солист «Доктора Ватсона» обвинил вдову Марьянова в сатанизме

https://static.news.ru/photo/f8a3d7c0-33eb-11eb-b6b2-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бик Фото: kseniyabik/instagram.com

Бывший солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров рассказал, что сожалеет о мимолётной интрижке с вдовой актёра Дмитрия Марьянова.

Как сообщал ранее музыкант, отношения с Ксенией Бик у него завязались, когда не прошло ещё и 40 дней после смерти актёра. Тогда он чувствовал себя счастливым человеком, однако постепенно его состояние стало ухудшаться.

По словам Овчарова, он стал вести затворнический образ жизни, злоупотреблять алкоголем, растерял своих друзей и лишился работы. Во всём этом он винит Бик. Она, по его мнению, могла проводить над ним страшные эксперименты. Эти же эксперименты сгубили и самого Марьянова, считает музыкант.

Овчаров вспоминает, как она просила его почитать про сатанизм, уверяя, что в нём больше веры, нежели в христианстве.

Вова, я работаю через тёмные силы, но с добрым сердцем, — говорила она тогда артисту.

Сейчас Владимир Овчаров раскаивается, что когда-то познакомился с вдовой. Он также чувствует себя виноватым перед семьёй покойного, пишет StarHit.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет.

Как сообщал NEWS.ru, следствие назвало новую причину гибели актёра. Он мог умереть от удара в живот, следствием которого стал разрыв подвздошной вены. Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.