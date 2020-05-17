Екатерина Варнава нашла нового парня

https://static.news.ru/photo/cfaea1ae-9875-11ea-8148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что нашла свою вторую половинку.

35-летняя телеведущая утверждает, что это произошло за кулисами проекта «Танцы со звёздами».

Я нашла свою любовь. Я бы хотела сохранить эту интригу, но если поставите мне по 10 баллов, скажу, кто это, — заявила артистка во время голосования.

Члены жюри пошли на уловку Варнавы и его танцевального партнёра Дениса Тагинцева. Они получили самую высокую оценку (40 баллов). После этого юмористке напомнили об обещании. Однако она отказалась его выполнить прямо сейчас. По её словам, в следующем выпуске она точно всё расскажет.

Ранее NEWS.ru писал, что Варнава считает юмор лучшим оружием против хамства, негатива и зависти в соцсетях. Она призналась, что ей проще написать в ответ фельетон, чем тратить время на блокировку хейтеров. Звезда рассказала, что чаще всего в соцсетях её спрашивают о носе, «зачем постоянно кривляться» и «не пора ли рожать».