«Досамоизолировалась»: Екатерина Гусева решила спасти фигуру танцами

https://static.news.ru/photo/fdccec98-6c74-11eb-8535-96000091f725_660.jpg Екатерина Гусева Фото: ekaterinaguseva/instagram.com

Актриса Екатерина Гусева призналась, что оказалась не вполне довольна своей фигурой, которой завидуют многие. Во время самоизоляции, призналась она, появилась нехарактерная для неё полнота.

Всему виной — длительное отсутствие работы в театре и кино, из-за чего приходилось много времени проводить дома с минимумом физической активности. Стресс, как делают многие, артистка заедала. Итог не заставил себя ждать.

Засиделась дома на пандемии. Досамоизолировалась до 60 с лишним килограммов, — цитирует Гусеву Wday.ru.

Справиться с последствиями ей помогло участие в проекте «Танцы со звёздами», который выходит в эфир на телеканале «Россия 1». По словам актрисы, это помогло ей хорошенько встряхнуться. Теперь и впредь она намерена внести танцевальные элементы в свои концерты.

Параллельно с репетициями в танцевальном зале актриса вернулась к съёмкам в кино и работе в театре. Поэтому теперь ей совсем не до отдыха.

Пандемия коронавируса, рассказала Гусева, помогла ей переосмыслить многие вещи. Поначалу она легкомысленно относилась к болезни, но когда эпидемия затронула круг друзей и знакомых, изменила мнение. По словам актрисы, понимание того, что завтра может не наступить, меняет жизнь к лучшему.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гусева рассказала, почему долгое время отказывалась работать с Сергеем Безруковым после окончания сериала «Бригада». В проекте она сыграла Ольгу, жену главного героя Саши Белого.