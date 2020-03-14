Екатерина Андреева Екатерина Андреева Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Российская телеведущая Екатерина Андреева тратит миллионы рублей ради того, чтобы выглядеть молодой и красивой. Следы вмешательства пластических хирургов на её лице никто и никогда не видел, но объясняется это тем, что деньги идут на специальные процедуры, которые не оставляют шрамов, но дают великолепный эффект.

В частности, 58-летняя Андреева не жалеет отдать 180 тысяч рублей за приём косметологу Зинаиде Кудриной, чтобы регулярно омолаживаться серебром. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

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Врач Екатерина Васильева, специализирующаяся на российских знаменитостях, по данным издания, предоставляет телеведущей такие виды услуг, как инъекции, RF-лифтинг и лазерное омоложение плазмой. Сеанс у специалиста обходится Андреевой в 270 тысяч рублей.

Что касается хирургического вмешательства, то российским специалистам теледива не доверяет. Отдает предпочтение американскому мэтру Гарту Фишеру, который знаменит работой с семьёй Кардашьян. Он использует уникальную технологию. Эндоскопическая подтяжка через крошечные надрезы не оставляет следов, но опустошает кошелёк — её применение обходится почти в 1,6 млн рублей, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Андреева отказалась от многих продуктов ради стройной фигуры. По её словам, лучше отказаться от кетчупа и майонеза. Андреева добавила, что также отказалась от сахара, консервов, тортов, полуфабрикатов, сосисок и колбас. Все этим продукты плохо влияют на самочувствие и пищеварение. Кроме того, звезда раскритиковала газированные напитки, кофе, алкоголь и фреши. Ведущая пьёт чистую воду, зелёный чай, а готовить предпочитает из свежих овощей, рыбы и перепелиных яиц.

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