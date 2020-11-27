Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года

https://static.news.ru/photo/354a034c-30a0-11eb-9ac2-fa163e074e61_660.jpg Джуд Лоу Фото: Kento Nara via www.imago-images./Global Look Press

О том, что нечто подобное пандемии коронавируса должно возникнуть, британский актёр Джуд Лоу знал ещё со времени съёмок в фильме Стивена Содеберга «Заражение» в 2011 году. Об этом он рассказал в интервью на YouTube канале.

Как пояснил Лоу, исполнивший одну из главных ролей в картине Содеберга, режиссёр привлекал научных экспертов для консультаций и они предупреждали, что сценарий возникновения такой эпидемии совершенно реален.

Ясно было, что нечто подобное должно произойти. Учёные, работавшие со Стивеном, были опытными и образованными людьми, — сказал Лоу журналу GQ.

Актёр уверен, что они точно знали, чего можно было ожидать. Актёрам и съёмочной группе эксперты объясняли тогда, что главный вопрос «когда», а не «если», и говорили, что пандемия точно обрушится на планету. Лоу отметил, что узнавать о таких вещах на съёмочной площадке страшно, а вот смотреть, как прогнозы учёных становятся реальностью, ещё страшнее.

Осенью в Москве состоялась премьера мини-сериала «Третий день». Он рассказывает о мужчине и женщине, которые в разное время приезжают в городок на изолированном острове. Позже становится понятно, что местные жители многое скрывают и соблюдают загадочные старые ритуалы.

Джуд Лоу исполнил главную роль в части «Лето», центрального персонажа в «Зиме» сыграет Наоми Харрис. Вместе с ними в проекте приняли участие Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн и Фрейя Аллан. Создатели сериала — Феликс Барретт и Деннис Келли, писал NEWS.ru.