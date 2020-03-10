https://static.news.ru/photo/9d22c1e0-62a9-11ea-9d59-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Компания HBO опубликовала тизер мини-сериала «Третий день». Главную роль исполнил британец Джуд Лоу.

Сериал расскажет о мужчине и женщине, которые в разное время приезжают в городок на изолированном острове. Позже становится понятно, что местные жители многое скрывают и соблюдают загадочные старые ритуалы, отмечает «Афиша Daily». Шоу делится на две части — «Лето» и «Зиму». Всего в него войдёт шесть эпизодов.

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Джуд Лоу исполнит главную роль в части «Лето», центрального персонажа в «Зиме» сыграет Наоми Харрис. Вместе с ними в проекте приняли участие Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн и Фрейя Аллан. Создатели сериала — Феликс Барретт и Деннис Келли.

Премьера намечена на 11 мая. В России шоу выйдет 12 мая.

Как писал NEWS.ru, новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити и британец Джуд Лоу объединили силы для создания мини-сериала. Проект будет сатирической комедией, рассказывающей о Голливуде.