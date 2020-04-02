Джиган перестал выходить на связь после объявления о разводе

https://static.news.ru/photo/b5d93386-74f6-11ea-a619-fa163e074e61_660.jpg Фото: iamgeegun/instagram.com

Продюсер рэпера Джигана Алексей Стрельцов сообщил, что музыкант не выходит с ним на связь после того, как модель Оксана Самойлова объявила о разводе.

С Денисом мы сотрудничаем только дистанционно, но пока он не на связи, — рассказал представитель звезды.

По его словам, Джиган сейчас работает над новым треком. Он его запишет вместе с участницей четвёртого сезона шоу «Голос» Габриэлой. При этом продюсер отказался комментировать личную жизнь своего подопечного, сообщает StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.