Джиган и Самойлова предпочли отечественным курортам заграницу

https://static.news.ru/photo/1c0a0d76-d747-11ea-af71-fa163e074e61_660.jpg Джиган и Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, решил порадовать всю свою семью и отвезти их на море. Музыкант оплатил отдых близким и дальним родственникам.

Семейство отдало предпочтение Турции. Сейчас это одна из немногих стран, которая подготовилась к наплыву туристов из России.

Мы прилетели! Причём таким составом, как никогда: максимально всей семьей, с бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном детей, — поделилась супруга исполнителя Оксана Самойлова в Instagram.

По словам модели, для их сына Давида это первый отдых в жизни. Затем она пошутила, что надеется на нормальное возвращение на родину.

Другие знаменитости предпочли отечественные курорты. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Певец Сергей Лазарев и телеведущая Ольга Бузова провели свой отпуск в Сочи.

Ранее Джиган рассказал, что с ним произошло после рождения сына, и признался, что теперь он официально психически больной человек. По его словам, он лечился в четырёх клиниках. В своей наркозависимости виновными он считает продавцов, которые ему «подсунули» тяжёлые наркотические вещества.

Как писал NEWS.ru, модель Оксана Самойлова подтвердила, что её развод с рэпером не состоится. Девушка отметила, что сделала это ради четырёх наследников, которые пострадали бы. По её словам, она готовилась к бракоразводному процессу. Однако в какой-то момент у старшей дочери Ариелы начались панические атаки. После этого звезда испугалась. При этом она не собирается терпеть измены. Её отношение к супругу не изменилось.