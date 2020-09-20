«Джига всё схавал»: Тимати напрашивался на ужин к Самойловой

https://static.news.ru/photo/62b4535c-fb42-11ea-9335-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

После того как Джиган в сторис поздравил Тимати с успехом нового клипа на трек El Problema, записанный вместе с Моргенштерном, Тимур Юнусов своеобразно поблагодарил коллегу за поддержку. Он восхитился кулинарными способностями жены Дениса Устименко-Вайнштейна Оксаны Самойловой и сказал, что приедет в гости.

Я на хату к тебе ща приеду с Алишером (Моргенштерном. — NEWS.ru), мы слышали что Ксюха знает все о <...> хавчике. Я видел в сторис, как она готовит. Мы тоже хотим прибавить массы! — обратился Тимати к Джигану.

К разговору рэперов присоединилась и Самойлова. Она рассказала, что её супруг давно уже всё съел и для Тимати с Моргенштерном вряд ли что-то осталось.

Сорян, Джига реально всё схавал, — заявила Оксана в ответ на предложение Тимати заехать.

Джиган и Тимати много лет были в ссоре, однако Тимати недавно положил конец многолетней вражде и предложил помощь Устименко-Вайнштейну, когда у него возникли проблемы с наркотиками и алкоголем. Тимур Юнусов тогда отметил, что в 2020-м году было две темы — коронавирус и Instagram Джигана.

После того как отцу четверых детей удалось справиться с зависимостями, Джиган вместе с Тимати записал песню, в которой рассказал о сложном периоде и о том, как ему помогла жена.

Как писал NEWS.ru, ранее Самойлова поделилась с подписчиками фотографией в новом образе.