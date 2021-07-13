Джеки Чан захотел стать китайским коммунистом

Гонконгский актёр, каскадёр и певец Джеки Чан захотел стать членом Коммунистической партии Китая (КПК), передаёт портал Global Times. Шоумен отметил, что гордится своей национальностью и видит величие КПК, которая выполнит все обещания в ближайшие десятилетия.

Музыкант также принял участие в театральной постановке «Эпическое путешествие», приуроченном к столетию КПК. Артист признался, что впечатлён стойкостью и духом военных, сражавшихся под руководством КПК во время войны против японских захватчиков (1937-1945).

В 2020-м Джеки Чан предложил миллион юаней ($143 тысячи) человеку, создавшему вакцину от коронавируса. Актёр надеялся, что это ускорит появление препарата. Он также рассказал, что жертвует средства на защитную одежду и медицинские маски для Китая. Актёр признался, что не хочет видеть вокруг пустые улицы и грустных людей.

Джеки Чан получил всемирную известность благодаря главным ролям в комедийных боевиках и самостоятельным исполнением практически всех трюков. Среди самых известных его картин: «Доспехи бога» и её продолжения, «Закусочная на колёсах», «Кто я?», «Проект „А“», «Час пик» и другие.

Ранее голливудский актёр Леонардо Ди Каприо пообещал активистке из Якутии Розе Дьячковской посодействовать решению острой проблемы Сибири — тушению лесных пожаров. Девушка писала артисту в директ в Instagram, отмечала в постах и делала всё для привлечения его внимания к проблеме. Дьячковская убеждена, что пожары в Якутии — это проблема всего мира. В РФ к решению вопроса присоединились такие звёзды, как Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Сергей Зверев и другие.