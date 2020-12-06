«Джеймс Бонд»: Агутин предстал перед поклонниками в новом образе

https://static.news.ru/photo/f0386c52-37c6-11eb-80c5-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: agutinleonid/instagram.com

Поклонники Леонида Агутина восхитились новым обликом музыканта. Артист предстал в непривычном для него утончённом образе.

На фото, которое Агутин опубликовал на своей странице в Instagram, он позирует в изящном чёрном костюме с контрастным галстуком. В качестве верхней одежды певец выбрал пальто по фигуре также чёрного цвета.

А пока перерыв и солнышко с морозцем, не мог не воспользоваться, — написал артист.

Как отметил Агутин, он участвует в рекламе, о которой расскажет позже. Пользователи, в свою очередь, оценили внешний вид певца, отметив, как хорошо он выглядит.

«Красавчик!», «Вы Джеймс Бонд, Леонид Николаевич!», «Посоветовала бы Анжелике закрыть ваш профиль. Слишком хорошо. Хотя... и она под стать», «Стиляга», написали фолловеры в комментариях.

Ранее Леонид Агутин поделился снимком, на котором он запечатлён вместе со своей женой Анжеликой Варум. Поклонники отметили, что пара выглядит совсем «как обычные люди». Артисты сфотографировались на свежем воздухе на фоне сбрасывающих листья деревьев. Подписчики отметили, что и муж, и жена одеты совсем неброско: тёмные куртки и чёрные вязаные шапки. Варум к тому же снялась без макияжа. Многие поклонники заявили, что смотреть на таких «земных» звёзд гораздо приятнее, чем на некоторых их коллег, которые выкладывают в Сеть отретушированные фото, писал NEWS.ru.