Джанабаева впервые показала младшего сына Валерия Меладзе

https://static.news.ru/photo/0bd5278c-a85e-11ea-bea5-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Альбина Джанабаева впервые опубликовала видео с младшим сыном Валерия Меладзе Лукой. До этого поклонники знали в лицо только старшего сына звёздной пары — Константина.

Артистка гуляла по парку с семьёй, у озера они остановились и стали кормить уток хлебом. Джанабаева, подписывая пост в личном блоге, удивилась поведению мамы-утки: птица не спешила отбирать хлеб у малышей, заботясь о том, чтобы они наелись.

Подписчики были очень рады наконец-то увидеть, как выглядит мальчик. Они умилились как ролику, так и самому ребёнку. Поклонники решили, что Лука — просто красавец.

Джанабаева не раз рассказывала о своих детях. Она говорила, что Константин унаследовал её характер, он более терпелив и умеет концентрироваться на мелочах. Лука пошёл характером в папу, он очень активен и напоминает Валерия Меладзе в детстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Валерий Меладзе рассказал, что в период самоизоляции в его жизни наконец-то наступил покой, о котором он мечтал 25 лет. В настоящее время он находится с семьёй в загородном доме.