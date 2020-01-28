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Певица Ирина Отиева прокомментировала скандальное интервью для нового выпуска шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором обсуждалось, что звезда впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю. По её словам, она стала жертвой спланированной провокации, а всё показанное в эфире было снято скрытой камерой.

Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что всё, что я говорила, было записано на скрытую камеру, — написала исполнительница на своей странице...