https://static.news.ru/photo/68d2eabc-41e5-11ea-9a7b-fa163e074e61_660.jpgОльга БузоваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками успехами в карьере. Три её работы получили платиновый статус на территории РФ.
Хит-сингл «Мало половин», первый и второй альбомы «Под звуки поцелуев» (2016 год) и «Принимай меня» (2018 год) получили платиновые сертификации на территории нашей страны, — написала светская львица в Instagram.
Она подчеркнула, что дочерняя компания Sony Music и международный лейбл звукозаписи Archer Music Prod подтвердили сертификацию. Каждый из её музыкальных продуктов был куплен более 50 тысяч раз.