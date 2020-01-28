Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками успехами в карьере. Три её работы получили платиновый статус на территории РФ.

Хит-сингл «Мало половин», первый и второй альбомы «Под звуки поцелуев» (2016 год) и «Принимай меня» (2018 год) получили платиновые сертификации на территории нашей страны, — написала светская львица в Instagram.

Она подчеркнула, что дочерняя компания Sony Music и международный лейбл звукозаписи Archer Music Prod подтвердили сертификацию. Каждый из её музыкальных продуктов был куплен более 50 тысяч раз.

Ранее Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram, писал NEWS.ru.

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