Друг Верки Сердючки рассказал о реальном состоянии здоровья артиста

https://static.news.ru/photo/1348b0aa-a318-11eb-85f7-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/v_serduchka/

Друг Верки Сердючки и арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как на самом деле чувствует себя Андрей Данилко. По его словам, приятель, с которым Горох переписывался два дня назад, ни слова не сказал, что у него есть какие-то проблемы.

Новость про то, что у Сердючки серьёзные проблемы с сердцем, — «утка», уверяет друг Данилко.

Мы с Андреем говорили о том, что он выпустил новый диск, что он мне не шлёт его. Мы с ним близкие друзья, я учился с ним в одном училище. И если бы произошло что-то серьёзное, то я бы уже об этом знал, — пояснил Сергей Горох изданию Teleprogramma.pro.

По словам представителя шоу-бизнеса, про Бориса Моисеева тоже раз в месяц выходят какие-то невероятные новости: то он умер, то распродал имущество, то ему не на что жить и нечего есть. История с плохим состоянием Верки Сердючки — это то же самое.

Что касается реального самочувствия Данилко, то он сейчас находится на абсолютном позитиве, шутит в своей неповторимой манере и находится в прекрасном настроении.

Как сообщалось ранее, тяжёлое ментальное состояние украинского артиста Андрея Данилко, известного по сценическому имени Верка Сердючка, объясняется «травлей» из-за своего участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году, считает российский продюсер и основатель поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин.