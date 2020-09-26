Друг семьи объяснил, почему Королёва простила Тарзану измену

https://static.news.ru/photo/9333a64e-0084-11eb-8825-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Друг семьи Наташи Королёвой и Тарзана пояснил, почему певица простила танцору измену. Артистка давно закрывает глаза на похождения супруга, потому что знает, за кого выходила замуж.

Ситуацию, которая происходит сейчас, Наташа Королёва приняла давно, когда решила стать женой стриптизёра, уверяет неназванный друг.

Она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается «продолжение банкета»? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка, — цитирует собеседника KP.RU.

До определённого момента певица будет закрывать глаза на похождения мужа, считает друг семьи.

Скандал в семье Наташи Королёвой и Тарзана разразился после кражи драгоценностей певицы подружками танцора. К тому же неизвестно откуда взялась безвестная актриса из Краснодарского края, которая назвала себя любовницей Тарзана и охотно делится интимными подробностями свиданий с танцором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал в семье Тарзана и Наташи Королёвой создан специально, чтобы пропиарить звёздную пару. Такого мнения придерживается певица Афина, которая говорит, что её шокируют события в жизни пары, считавшейся образцом порядочности и любви.