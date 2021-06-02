Друг Марьянова рассказал о разграбленной наследниками актёра квартире

https://static.news.ru/photo/b4beec40-c33b-11eb-b228-96000091f725_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Элитная квартира Марьянова за три года после его смерти превратилась в неуютное и захламлённое помещение. Также пропали шикарный гардероб актёра, дорогие посуда и аудиосистема, рассказал «Московскому Комсомольцу» друг Марьянова Геннадий Харитонов.

В красивой некогда квартире с дизайнерским ремонтом сейчас царят разруха и запустение. Сделанную на заказ мебель, по словам друга звезды «Выше радуги», заменили засаленными стульями, куда-то пропали красивая дорогая посуда и холодильник. Издание также опубликовало видео из квартиры Марьянова.

Я не знаю, с какой помойки принесли эти стулья. Там были дорогие, сделанные на заказ стулья, я на них лично сидел, а что сейчас там — я просто боюсь сказать, — сокрушается друг актёра.

Кухня, по его словам, просто превратилась в помойку, но самое обидное — пропали все личные вещи Марьянова, включая довольно ценные. Нет многочисленных костюмов актёра, исчезли антикварная ширма и очень дорогая аудиосистема, а также коллекция бокалов из ресторанов разных стран.

Посмотрите фотографии в Сети! Когда Дима пригласил нас с женой в гости, я ему сказал, что это замок, а не квартира. А сейчас — руины! Что надо было делать, чтобы сломать паркет, побить стены? Многих Диминых предметов просто нет. Где его вещи? У него был такой гардероб, Дима модник был. Кто их носит сейчас? — негодует Харитонов.

Как сообщалось ранее, директор подмосковного наркологического реабилитационного центра «Феникс», где скончался актёр Дмитрий Марьянов, приговорена к трём годам условно. Обвиняемая Оксана Мосунова была признана виновной по статьям об оставлении в опасности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.