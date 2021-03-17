Дробыш жёстко высказался об Аксюте после отбора Manizha на Евровидение

https://static.news.ru/photo/a091b02a-873d-11eb-9f82-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/victordrobysh

Продюсер и композитор Виктор Дробыш присоединился к обсуждению кандидатуры певицы Манижи Сангин (Manizha), которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение. При этом, говоря об исполнительнице, он прошёлся с критикой по своему коллеге Юрию Аксюте.

Дробыш своих подопечных на конкурс решил не отправлять, а на вопрос, почему, объяснил своё решение нелестными высказываниями в адрес коллеги.

Он будет пожинать плоды после Евровидения, но ему всё с рук сходит, ему на всё наплевать, — сказал композитор, чьи слова приводит «Собеседник».

О Manizha Дробыш ничего не слышал, «ни плохих, ни хороших отзывов». При этом он очень расстроен тем, что на конкурс не едет группа Little Big.

Я считаю, что это самый удачный год для веселья, ведь многие в депрессии до сих пор, границы с Европой и другими странами закрыты. В мае будет самое время, чтобы веселить людей, а не загружать их, — пояснил деятель шоу-бизнеса.

Между тем выбор песни и её исполнительницы вызвал скандал в Сети. Ругаются россияне и иностранцы. Композиция в исполнении уроженки Таджикистана заняла первое место в трендах видеохостинга. Иностранцы в комментариях к песне высоко оценили талант певицы и саму композицию, но россиянам выбор девушки в качестве представительницы РФ на Евровидении не понравился.

Конкурс, который станет уже 65-м по счёту, состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Национальный отбор участника проводил Первый канал. По его итогам на смотр конкурса поедет певица таджикского происхождения Manizha. Песня, которой она собирается покорить зрителей, называется «Русская женщина».

Ранее Manizha ответила на травлю шуточным роликом. В видео артистку назвали «не человеком». Закадровый текст в видео читает Денис Колесников, известный как «Кураж-бамбей». Сама Manizha появляется в середине ролика в образе ведущей передачи «Ваша представительница», писал NEWS.ru.