Дробыш назвал поэтессу Рыбачук сумасшедшей

https://static.news.ru/photo/047e70fa-9518-11ea-8727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктор Дробыш прокомментировал претензии поэтессы Анастасии Рыбачук, которая утверждает, что продюсер и Настасья Самбурская украли её песню.

Это какая-то сумасшедшая. Недобросовестный композитор принёс песню, сказал, что всё нормально, а потом, когда песня вышла, она задним числом захотела забрать, — заявил продюсер Telegram-каналу «Подъём».

По его словам, композитор и поэтесса продали ему своё произведение. Однако когда пришло время оформления необходимых бумаг, явился только автор музыки. Женщина обещала поставить подпись позднее, но обманула.

Ранее NEWS.ru писал о том, что узбекская и российская певица Наргиз Закирова подписала контракт о сотрудничестве с российским продюсером Виктором Дробышем.