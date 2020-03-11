https://static.news.ru/photo/3f7a2334-643a-11ea-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Узбекская и российская певица Наргиз Закирова подписала контракт о сотрудничестве с российским продюсером Виктором Дробышем.

О начале совместной работы Дробыш рассказал в беседе с «Пятым каналом». По его словам, идея объединить силы возникла во время подготовки к концерту Николая Носкова, которому были нужны исполнители его песен во время выступления.

Мне кажется, она мой человек в плане творчества, — сказал продюсер.

Он отметил, что перед заключением контракта ему нужно было урегулировать все спорные вопросы с бывшим продюсером артистки Максимом Фадеевым.

Как писал NEWS.ru, в августе 2019 исполнительница сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт. Позже она рассказала, что к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке.