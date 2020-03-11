Узбекская и российская певица Наргиз Закирова подписала контракт о сотрудничестве с российским продюсером Виктором Дробышем.
О начале совместной работы Дробыш
Мне кажется, она мой человек в плане творчества, — сказал продюсер.
Он отметил, что перед заключением контракта ему нужно было урегулировать все спорные вопросы с бывшим продюсером артистки Максимом Фадеевым.
Как писал NEWS.ru, в августе 2019 исполнительница сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт. Позже она рассказала, что к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке.
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