«Дорого»: Галкин в костюме супергероя предложил новые услуги

https://static.news.ru/photo/94859752-a26c-11eb-ab4e-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Максим Галкин опубликовал фотосессию в образе супергероя, которая рассмешила его подписчиков.

Супергерой. Дорого, самовывоз из деревни, — подписал снимки артист, подразумевая свой замок в подмосковной деревне Грязь, где он живёт с Аллой Пугачёвой и детьми.

На фото Галкин запечатлён в чёрном костюме с алым плащом и красными буквами «М». Он позирует на внедорожнике с оружием в руках.

Поклонников повеселила фотосессия. Они отметили, что комик — мальчишка, который не наигрался в детстве, но сумел воплотить свою мечту.

Максмэн. Есть поминутная оплата? — пошутила его коллега Елена Воробей.

Также подписчики окрестили Галкина Суперменом из Грязи.

Ранее Галкин рассказал, как впервые познакомился с певицей, бывшей вокалисткой группы «Браво» Жанной Агузаровой на концерте в 1997 году. Тогда исполнительница удивила его необычным поступком.