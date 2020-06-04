Дочь Заворотнюк собирается «пилить и рубить дрова» на самоизоляции

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — опубликовала новое фото в социальной сети Instagram. На снимке она сидит на ступеньках особняка матери в деревне Крекшино (Москва).

Живу в ожидании лета. А к вам оно уже пришло? — обратилась девушка к своим подписчикам.

Многие юзеры отметили, что в большинстве регионов России стоит не самая солнечная погода. В ответ Анна Заворотнюк пошутила, что скоро начнёт пилить и рубить дрова от скуки на самоизоляции.

По словам девушки, в такой ситуации легко уйти в депрессию. Чтобы этого не произошло, она предлагает рационально использовать освободившееся время. Например, почитать книгу или уделить внимание родственникам. Кроме того, дочь артистки посоветовала сделать генеральную уборку в гардеробной или научиться садиться на шпагат.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные в России подобрали вирусы, с помощью которых можно бороться с клетками опухоли актрисы Анастасии Заворотнюк. Данную информацию на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий в стране огласил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров.

По его словам, учёные получили родные клетки опухоли Заворотнюк: их передали родственники актрисы.