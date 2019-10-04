Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях. В пятницу, 4 октября, девушка написала, что не любит работу «по понедельникам».
Анна опубликовала фотографию, на которой она стоит на крыльце здания в стильном клетчатом пальто, но с недовольным выражением лица.
Я люблю свою работу, но не по понедельникам, — пишет дочь Заворотнюк в Instagram.
До этого девушка на протяжении месяца не общалась с журналистами и не выкладывала новых постов в соцсети.
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Родственники звезды от официальных комментариев воздерживаются.
Ранее житель Красноярска вызвался излечить Заворотнюк. Александр Халбашкин приехать в Москву не может, поэтому он приглашает её в Сибирь, писал News.ru.