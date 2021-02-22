Дочь Заворотнюк показала свою новую роскошную квартиру в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/9ce8c036-764d-11eb-93fb-96000091f725_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала как выглядит её новая квартира в центре столицы, куда она переехала из родительского особняка. В квартире долго шёл ремонт, и сейчас дочь актрисы решила показать, как выглядят её собственные апартаменты.

Судя по видео, опубликованном 25-летней хозяйкой элитного жилья в сторис, квартира состоит из спальни, ванной и совмещённой с кухней гостиной.

.instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна сама выбирала дизайн интерьера, она предпочла светлые оттенки в своём просторном жилье. В квартире повесили шторы, что, по словам дочери «прекрасной няни», сделало её более уютной.

.instagram.com/anna_zavorotnyuk

Гостиная выполнена в золотистых тонах, что придаёт комнате наполненность солнечным светом. С потолка свисают элегантные подвесные светильники. В спальне царят более холодные тона.

.instagram.com/anna_zavorotnyuk

Вполне возможно, что обживать элитное жильё дочь актрисы будет не одна: на учёбе в Америке она встретила своего возлюбленного — это россиянин, который тоже учился в США и сейчас вернулся в Москву.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна провела среди своих подписчиков в Instagram опрос на тему, расстраивались ли они когда-либо, смотря чужие профили в соцсети. Большинство ответили положительно, и Заворотнюк-младшая призналась, что и с ней бывает подобное.