Дочь Заворотнюк пожаловалась на скучную жизнь и низкий заработок

https://static.news.ru/photo/40df727e-7523-11eb-a41e-96000091f725_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна провела среди своих подписчиков в Instagram опрос на тему, расстраивались ли они когда-либо, смотря чужие профили в соцсети. Большинство ответили положительно, и Заворотнюк-младшая призналась, что и с ней бывает подобное.

Смотря на страницы звёзд, приходят мысли: «как можно быть настолько идеальной?», «почему я так мало зарабатываю?» и «почему моя жизнь настолько скучна?» — написала Анна.

Она добавила, что Instagram — «это всего лишь картинка идеальной жизни», и чтобы не поддаваться негативным настроениям, порекомендовала любить себя и не винить за то, что собственная жизнь отличается от того, как живут звёзды.

Заворотнюк также отметила, что проблемы и переживания есть у всех, но люди их не выставляют напоказ и делятся в соцсети только своими успехами и достижениями.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Заворотнюк опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала о состоянии мамы и её борьбе с онкозаболеванием, а также о собственных переживаниях, связанных с этим. Девушка призналась, что живёт с «ощущением дыры в груди», ведь болезнь родного человека — самое страшное, что с ней случалось, и ходит к психологу.