Дочь Успенской оголилась в поддержку Трампа

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал трогательные кадры со второго дня свадьбы. В этот раз молодых поздравляли только самые близкие люди.

Новобрачные, которые пышно отпраздновали свадьбу на берегу Живописной бухты, решили устроить уютные посиделки в лесу. Под соснами и елями для гостей накрыли столы, а также установили огромный шатёр. Сегодня у...