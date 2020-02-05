https://static.news.ru/photo/9b3389be-47f1-11ea-a5a9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь российской певицы Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал, чтобы в звёздной семье воцарился мир.

Как сообщает Teleprogramma.pro, Плаксина сделала такое признание после съёмок в передаче Андрея Малахова, которая должна скоро выйти в эфир. Ранее она снялась в передаче «Звёзды сошлись» на канале НТВ, где рассказала об издевательствах над ней Любови Успенской. Позже выяснилось, что продюсеры программы специально её «обработали».

Как писал NEWS.ru, Успенская планирует отсудить у телеканала НТВ $500 тысяч из-за скандала с её дочерью. Речь идёт о защите чести и достоинства, а также о деловой репутации Успенской. Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью. Телеведущая Лера Кудрявцева также принесла Успенской свои извинения.