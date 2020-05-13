Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву

https://static.news.ru/photo/588d9a9e-94e7-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Пелагея на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видеозапись, на которой её дочь Таисия восхищённо слушает композицию в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы. Сама дива посмотрела эту запись и до слёз умилилась реакции ребёнка.

На кадрах видно, как Таисия сидит перед экраном, раскрыв рот, и слушает пение Герзмавы. Ребёнок внимательно вслушивается в вокал оперной дивы и приговаривает «Какая песня! Какая Песня!».

Гирзмава не смогла остаться равнодушной и оставила под видеозаписью комментарий.

Моя же ты вкусная девочка родимая! Солнышко моё! Я ей буду отдельно петь песни разные! Тетя Хибла её обожает! — написала оперная дива на странице Пелагеи в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, певица Пелагея не считает, что ей «прилетел бумеранг» в отношениях с хоккеистом Иваном Телегиным. В Сети, как только супруг исполнительницы завёл любовницу, артистке припомнили историю знакомства со спортсменом.