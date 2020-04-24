Пелагея рассказала о «бумеранге» в отношениях с мужем

Российская певица Пелагея не считает, что ей «прилетел бумеранг» в отношениях с хоккеистом Иваном Телегиным. В Сети, как только супруг исполнительницы завёл любовницу, артистке припомнили историю знакомства со спортсменом.
Четыре года назад будущий муж звезды встречался с Евгенией Ноур, родившей ему сына Марка,
Она очень красивая девушка, замечательная мама, у неё всё хорошо, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг и за что — жизнь покажет, — рассказала Пелагея.
В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.
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