Пелагея рассказала о «бумеранге» в отношениях с мужем

https://static.news.ru/photo/d2186336-863b-11ea-9c57-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Российская певица Пелагея не считает, что ей «прилетел бумеранг» в отношениях с хоккеистом Иваном Телегиным. В Сети, как только супруг исполнительницы завёл любовницу, артистке припомнили историю знакомства со спортсменом.

Четыре года назад будущий муж звезды встречался с Евгенией Ноур, родившей ему сына Марка, пишет «Экспресс-газета». В Интернете Пелагею сразу окрестили разлучницей. Сейчас Телегин открыто живёт с Марией Гончар. По словам певицы, с Ноур они хорошо общаются, обмениваются фотографиями и хотят познакомить своих детей (Пелагея родила хоккеисту дочь Таисию).

Она очень красивая девушка, замечательная мама, у неё всё хорошо, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг и за что — жизнь покажет, — рассказала Пелагея.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.