Дочь Малькова уличила Макееву в желании подкупить её жизнью в Москве

Дочь Романа Малькова Анна во время прямого эфира в Instagram своей матери Светланы Мальковой уличила нынешнюю супругу отца — актрису Анастасию Макееву — в попытках подкупить её подарками и обеспеченной жизнью в Москве.
14-летний ребёнок
После эфира Светлане Мальковой предъявили претензии за якобы втягивание детей в скандальную ситуацию, с чем женщина не согласилась: «Что значит втягиваю? Объясните мне». По её словам, последние месяцы заставили Анну повзрослеть, и она восхищается тем, как наследница рассуждает и излагает мысли.
Накануне Макеева рассказала новые подробности противостояния с бывшей супругой её нынешнего мужа Романа Светланой Мальковой. Артистка выяснила, что женщина общается в Сети с её бывшим ухажёром. Макеева переписывалась с ним больше двух лет назад и уверена, что мужчина затаил на неё обиду. Это произошло потому, что звезда отказалась от него, несмотря на ухаживания.
Макеева убеждена, что через общение со Светланой бывший ухажёр хочет отомстить ей. У виртуального ухажёра есть криминальное прошлое, он находится в международном розыске. Артистка считает, что против неё плетут заговор.
Ранее артистка за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой. Женщины много пререкались и ссорились.