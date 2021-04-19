Дочь Ефремова показала себя, став Серёжей

https://static.news.ru/photo/311e30a8-a194-11eb-bf60-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/sergey.aem/

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария преобразилась в мужской образ и потребовала называть себя Сергеем. Видео и фото в новом образе появилось на странице «небинарного» человека в Instagram.

Анна-Мария перекрасила волосы в рыжий цвет и сделал накладки в виде ушей эльфа. Подписчикам дочь скандального актёра сообщила, что «страшно доволен» новым цветом волос.

На радостях «Серёжа» даже спел пару любимых песен. На одном из фото рядом с дочерью Ефремова стоит темноволосая девушка, которая зачем-то засунула руки к «Серёже» в штаны.

Произошла сероволкофикация, — похвалилась дочь Ефремова, имея в виду сказку про Красную Шапочку.

Анна-Мария уже представлялась, как «полиаморный панссексуал» с творческим псевдонимом Аэм Тиллмари. То есть, поясняет девушка, ей нравится видеть себя в качестве мужчины и иметь несколько сексуальных партнёров. Но при этом прибегать к хирургическому вмешательству Анна-Мария не намерена.

Девушка ранее рассказывала, как из-за алкоголизма матери многократно подвергалась физическому и эмоциональному насилию. Сейчас она живёт отдельно от родительницы и посещает психотерапевта. Заботятся о ней крёстная мать Рената Литвинова и пятая жена Ефремова Софья Кругликова.

Как сообщалось ранее, дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария неоднократно заявляла, что не принимает свой пол и хочет, чтобы её считали мужчиной. Недавно она заявила, что теперь она Серёжа.