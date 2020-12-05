Дочь Агутина и Варум впервые представила своего иностранного жениха

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Дочь знаменитых артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум впервые показала своего возлюбленного.

21-летняя Елизавета Варум опубликовала фото жениха на своей странице в Instagram. Зовут молодого человека Кайл Финк. Он участник группы Palomino Blond и также, как и девушка, живёт в Майами.

На снимке Елизавета нежно обнимает Кайла за шею. В комментариях она поздравила его с днём рождения и вспомнила, как однажды он помог ей покрасить стены в квартире.

По её словам, она как-то рассказала ему, что не успела покрасить стены, а тот схватил её за руку и потащил в магазин за краской, сказав: «Знаешь, мы можем сделать это прямо сейчас». Лиза призналась, что не подозревала, что любимый человек может так быстро решить её проблему.

Для меня большая честь знать тебя как музыканта, как друга, как партнера и как человека, которого все могут видеть и восхищаться. Я люблю тебя, — написала она.

Елизавета переехала в Майами в 2003 году вместе с родителями Анжелики Варум. Там она выучилась играть на гитаре, начала писать тексты и музыку и стала выступать в составе рок-группы BRUVVY!. С деньгами ей помогают родители, но она также не брезгует подработкой обычной официанткой, чтобы можно было спокойной заниматься музыкой, пишет MK.ru.

Ранее певец Леонид Агутин поделился снимком, на котором он запечатлён вместе со своей женой Анжеликой Варум. Поклонники отметили, что пара выглядит совсем «как обычные люди». Артисты сфотографировались на свежем воздухе на фоне сбрасывающих листья деревьев. Подписчики отметили, что и муж, и жена одеты совсем неброско: тёмные куртки и чёрные вязаные шапки. Варум к тому же снялась без макияжа. Многие поклонники заявили, что смотреть на таких «земных» звёзд гораздо приятнее, чем на некоторых их коллег, которые выкладывают в Сеть отретушированные фото, писал NEWS.ru.