«Добавили куплеты и все»: Хабиб оценил песню Инстасамки и Лолиты Хабиб не заметил отличия песни Лолиты и Инстасамки от хита «На Титанике»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и певец Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов) заявил, что не заметил отличия новой песни в исполнении Лолиты Милявской и Инстасамки от известного хита «На Титанике», передает корреспондент NEWS.ru. Об этом артист рассказал во время пресс-бранча музыкальной премии «Золотой граммофон». По словам исполнителя, в композицию просто добавили новые куплеты.

Я слышал [новую песню Лолиты и Инстасамки «На Титанике»], в какой-то сторис мне попалась, скорее всего, на каком-то телеканале. По-моему, это такая же песня, какая и была, просто добавили куплеты и все, — отметил исполнитель.

Хабиб также заявил, что не интересуется и не слушает песни российских коллег, подчеркнув, что в его плейлисте находятся исключительно композиции зарубежных исполнителей. По его словам, прослушивание иностранных песен помогает ему «абстрагироваться и слушать что-то новое, что-то другое».

Я не слушаю их (российских артистов. — NEWS.ru) песни, просто, если где-то слышу, вижу... Не могу назвать какие-то имена, честно. У меня в плейлисте нет русской музыки, клянусь, — сообщил Хабиб.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко перечислил молодых исполнителей, которые могут составить конкуренцию певцу SHAMAN на российской сцене. Среди артистов, «за которыми будущее», он выделил Ваню Дмитриенко, Jony, Mia Boyko, Хабиба и Zivert. Продюсер добавил, что указанные артисты могли бы делать патриотический материал, однако они стали популярны именно благодаря поп-музыке и вряд ли перейдут на «патриотку». На сегодняшний день такие песни выпускает только SHAMAN.