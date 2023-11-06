Продюсер назвал молодых артистов, которых считает «будущим» России Продюсер Рудченко назвал Ваню Дмитриенко и Jony певцами, за которыми будущее РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ваня Дмитриенко

Российский певец SHAMAN популярнее всех среди молодых артистов и за ним будущее России, но конкуренцию ему могут составить Ваня Дмитриенко или Jony, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, этот звездный список также могут пополнить Mia Boyko, Хабиб и Zivert.

SHAMAN сейчас популярнее всех среди молодых и выпускает именно патриотические песни. Он поймал этот хайп и на нем едет, хотя в большей степени он тяготеет к поп-музыке. Сложно предполагать, как поведет себя молодежь в дальнейшем, но на сегодняшний момент я бы выделил Ваню Дмитриенко, Хабиба, Jony, Mia Boyko, возможно Zivert, но у нее своеобразная музыка и двусмысленные тексты, — отметил Рудченко.

Продюсер добавил, что указанные артисты могли бы делать патриотический материал, однако они стали популярны именно благодаря поп-музыке и вряд ли перейдут на «патриотку». На сегодняшний день такие песни выпускает только SHAMAN.

На сегодняшний момент такой герой один — SHAMAN и не факт, что возникнет другой, и нужен ли он. Даже тот же SHAMAN наверное свой патриотический ресурс в создании песен подисчерпал, он начинает другие известные композиции перепевать, — подчеркнул он.

Рудченко также выделил группу Dobro, которая поет о семейных ценностях, и ее композиции стоят на грани патриотической и эстрадной музыки. По словам продюсера, сейчас участники коллектива довольно успешные и собирают аншлаги, поэтому их также можно отнести к списку артистов, за которыми стоит будущее России.

Музыкальный продюсер Александр Яковлев ранее объяснил, почему SHAMAN не удалось стать звездой 10 лет назад после участия в конкурсе «Фактор А» под руководством Аллы Пугачевой. По его мнению, молодого певца тогда подвело отсутствие в репертуаре песен собственного сочинения.