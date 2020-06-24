Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу

https://static.news.ru/photo/1913c0ee-b61d-11ea-b0db-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Актриса Юлия Михалкова покинула программу «Уральские пельмени», потому что её недооценивали. Такое мнение высказал бывший директор шоу Сергей Нетиевский.

Юля не была учредителем, так как пришла в коллектив позднее, когда шоу стало популярным. Но она стала яркой звездой, и считаю, что ее последнее время недооценивали, — отметил Нетиевский.

По его словам, Михалкова получала в несколько раз меньше, чем другие участники. Это могло стать причиной разрыва трудового договора. Однако только артистка может это подтвердить, передаёт Teleprogramma.pro.

Нетиевский возглавлял шоу с 2009 по 2015 год. Сейчас он судится с бывшими коллегами из-за интеллектуальной собственности. Его обвиняют в краже денег.

Ранее Юлия Михалкова рассказала о своих чувствах после ухода из коллектива. По её словам, её часто посещают воспоминания о прежней жизни, поэтому порой кажется, что она вовсе никуда не уходила. На этот откровенный пост экс-участницу натолкнул просмотр по телевизору старых выпусков. По признанию девушки, воспоминания, опыт и извлечённые уроки продолжают влиять на неё по сей день и вдохновлять на новую работу.

После ухода из шоу «Уральские пельмени» Михалкова начала участвовать в съёмках детского КВН. Она отметила, что для неё счастье поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену, писал NEWS.ru.