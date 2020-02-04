https://static.news.ru/photo/b4e5eb28-4773-11ea-84d7-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Исаева, директор певицы Юлии Началовой, скончавшейся весной 2019 года от сепсиса, опубликовала вступление к книге о певице.

Книга получила название «Юлия Началова. Письма отца к дочери». Там также есть послания 13-летней дочери Началовой Веры к матери.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как звучат слова? Весна — это очищение, возрождение. Это — жизнь. По-иному звучит слово смерть. Дрожащий от страха неизвестности свистящий звук пронизывает ум и сердце беспощадным клинком, разрезающим жизнь на две половины — до и после, — гласят строчки.

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. Жизнь артистки оборвалась случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне заражения крови, писал NEWS.ru.