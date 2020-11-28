Директор Киркорова назвал бредом слова Лозы о монополии «Голубых огоньков»

https://static.news.ru/photo/e7885b76-318b-11eb-9433-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После того, как композитор Юрий Лоза обвинил поп-короля Филиппа Киркорова в том, что он перекрывает путь молодым артистам на новогодние шоу, представитель певца Геннадий Рыбак назвал эти заявления бредом.

Полный бред, никто ни у кого не отнимает возможность выступать на новогодних «голубых огоньках». Просто есть топовые артисты, которых хотят видеть на сцене, а есть нетоповые. Вот и все, поэтому подобные обвинения абсолютно беспочвенны, — сказал Рыбак порталу «Вечерняя Москва».

Лоза заявил, что директоров новогоднего шоу не интересует мнение народа, а их цель заключается только в заработке денег. Музыкант назвал «Голубой огонёк» коммерческой структурой и отметил, что уже много лет его и близко не подпускают к данной программе, несмотря на то что у него уже 15 лет как готов настоящий праздничный хит. Виновником такого отношения Лоза считает Киркорова, который, по его словам, сразу же устраивает скандал, а то и лезет в драку, если в списке на участие в новогодней программе появляется неугодный ему музыкант.

Ранее певец Валерий Меладзе резко раскритиковал эпидемиологические меры, из-за которых артисты массово лишились заработков. В качестве протестной меры он предложил им бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Заявление певца вызвало широкий общественный резонанс.

Меладзе затем объяснил, что на самом деле не призывал к бойкоту новогодних телепрограмм, а просто хотел обратить внимание на существующую проблему. После заявлений Меладзе занял первую строчку списка из звёзд, которых зрители не хотят видеть в «голубых огоньках» на Новый год.

Как сообщал NEWS.ru, ранее певец Валерий Меладзе, возглавивший рейтинг «самых нежелательных» артистов на телевизионных «новогодних огоньках», усомнился в корректности проведённого журналистами исследования.