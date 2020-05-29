Директор «Ералаша» оценил пародию Галкина на Собянина

https://static.news.ru/photo/923b3d08-a1b9-11ea-bea2-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Директор «Ералаша» Борис Грачевский заявил, что в пародии юмориста Максима Галкина на разговор президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина нет ничего «жутко политического».

Также, по его мнению, нет поводов считать Галкина «чуть ли не диссидентом».

Вечно у бедного Максима, как только чего-нибудь он скажет, (что-то найдут. — NEWS.ru), он чуть ли не диссидент или кто-то ещё, — передаёт слова Грачевского « Царьград ».

Ранее Собянин предложил разрешить жителям города выходить на прогулки по графику с 1 июня. Расписание прогулок будет зависеть от номеров домов.

В своём видеоролике Галкин исполнил роли обоих политиков сразу. В итоге совещания «Путин» и «Собянин» договорились назвать столичное нововведение «График, чтобы свободно подышать через день». Пользователи Instagram посмотрели пародию более 1,4 млн раз. Оппозиционный политик Алексей Навальный написал, что «мэр» в исполнении Галкина объяснил график более понятно, чем настоящий градоначальник в реальной жизни, писал NEWS.ru.