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Компания Dior была вынуждена удалить рекламу с участием актёра Джонни Деппа и североамериканского индейца из-за скандала в соцсетях.

Речь идёт о ролике, рекламирующем мужской аромат под названием Sauvage («Дикарь»). Интернет-пользователи сочли ролик расистским и раскритиковали компанию за присвоение культуры коренных народов Северной Америки.

Тот факт, что в рекламе снимался настоящий индеец из племени Лакота и наличие индейских корней у Деппа Dior не помогло. Под давлением общественности компания изъяла видеоролик со страниц во всех соцсетях, сообщает AP .

Ранее News.ru писал, что имя герцогини Сассекской Меган Маркл было незаконно использовано в рекламе таблеток для похудения. Ряд ресурсов разместили её фото до и после родов и при этом утверждали, что вернуть форму герцогине помогли именно таблетки.