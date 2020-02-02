https://static.news.ru/photo/9445114c-45b5-11ea-be09-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Дима Билан показал поклонникам, как выглядит его новый особняк, предположительно, находящийся в Подмосковье.

Билан не назвал точное местоположение особняка, но показал фанатам интерьер: мебель в бело-коричневых тонах, огромные окна в пол и большую кухню со встроенной техникой. Певец устроил онлайн-экскурсию по новому дому в своих Instagram-сториз.

Подруга музыканта Анастасия Бек выдала, где расположен особняк — в подмосковном элитном посёлке Серебряный Бор.

Если особняк действительно находится там, то Диме он обошёлся в крупную сумму. Цена коттеджей в посёлке стартует от $4,5 миллионов и доходит до $25 миллионов, — пишет StarHit.

Как писал NEWS.ru, Билан рассказал о проблемах с алкоголем, начавшихся после двух выкидышей у своей возлюбленной.