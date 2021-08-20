Дибров назвал «никаким» свой гонорар за «Кто хочет стать миллионером?»

Российский журналист Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru назвал свой гонорар за ведение программы «Кто хочет стать миллионером?» «никаким» и не раскрыл сумму.

Знаете, какой мой гонорар? Никакой, — отметил шоумен, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также объяснил высокие заработки коллеги и актёров. В качестве примера он вспомнил историю возведения дворца и парка Норлибунка в столице Тибета Лхасе. Комплекс строился, по словам шоумена, 80 лет на высоте пять тысяч метров, где «просто воздуха нет». Собеседник добавил, что заработок в «актёрском и публичном деле» лучше измерять сообразно тому, какому числу миллионов русских людей этот человек принёс кураж в их повседневную работу. Если многим, то надо и платить хорошо.

Дибров отметил, что в силу алкоголизма, например, или скромных способностей, человек не может достичь высот в профессии — на сцене или на ТВ. Но в этом случае и жаловаться не надо «на скудость полученного, уравниловка здесь не получится».

Журналист обратил внимание, что даже в Северной Корее на купюрах написано «Не завидуй никому на свете», хотя это больше похоже на «иезуитство», ибо явно не властям Пхеньяна такие фразы наносить на бумажные денежные знаки.

Ранее Дибров назвал профессию, которую выбрал бы для своих детей. Он уверен, что будущее за сферой IT, и чтобы освоить любую профессию из этой области, нужно учить английский язык.