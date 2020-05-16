Диана Гурцкая рассказала, что её свекровь едва не погибла в концлагере

https://static.news.ru/photo/a8284cb0-97b3-11ea-9708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Диана Гурцкая в связи с празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне рассказала, что для неё этот день является очень значимым.

Гурцкая принимала участие в онлайн-концерте «Поём Победе», который транслировался на нескольких площадках. В своём поздравлении она подчеркнула, что гордится подвигом наших дедов и родителей.

Моя свекровь, которая восьми месяцев от роду оказалась в концлагере, всегда смущается. Говорит, что сама не совершила ничего героического. Но её геройство в том, что она просто выжила. И дала жизнь своему сыну, ставшему отцом нашего Костика, — приводит слова звезды эстрады «Собеседник».

Гурцкая поздравила свекровь, которую назвала мамой и попросила её беречь себя.

Как писал NEWS.ru, ранее 100-летний ветеран ВОВ вылечился от коронавируса в Москве.