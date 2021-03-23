Дарья Мороз рассказала о романе с Павлом Прилучным на съёмках сериала

Дарья Мороз рассказала, как складываются отношения её героини с персонажем Павла Прилучного в сериале «Преступление». Сейчас стартовал второй сезон многосерийной киноленты.
Мороз и Прилучный играют главных героев, отношения между которыми крайне неоднозначные и больше напоминают «братско-дружеские», чем любовные. Героиня бывшей жены Богомолова — следователь Александра Москвина. Павел Прилучный играет её возлюбленного.
С каждым разом отношения между героями становятся всё более напряжёнными,
Во втором сезоне Москвина пытается впрыгнуть в нормальный быт, но у неё не очень получается. И в этом смысле Чистяков её уравновешивает. Он человек, полный жизни во всех её проявлениях, не идеальный, и это она в нём очень ценит, несмотря на своё вечное стремление всё раскладывать по полкам, — приводит слова актрисы издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Прилучный и его новая возлюбленная Мирослава Карпович впервые официально вышли в свет. Они появились вместе на творческом мероприятии и весь вечер провели за одним столиком.