https://static.news.ru/photo/4ec355ca-72a1-11ea-abf2-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам светской львицы, Лев Лещенко мог заразить её коронавирусом.

27 марта Борисова была на съёмках вместе с журналистом Андреем Малаховым, который ранее встречался с Лещенко.

Пообщалась хорошо с Андреем Малаховым, а сейчас он решил уйти на самоизоляцию. Как-то всё одно к одному: заболела собачка, у неё пневмония. Колю ей второй день антибиотики. А с утра 29 марта плохо стало мне, — отметила девушка в разговоре с «Вечерней Москвой».

У ведущей озноб, сухой кашель. При этом она не может измерить свою температуру, потому что в её доме нет градусника.

19 марта Лещенко, вероятно, уже будучи заражённым коронавирусной инфекцией, принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с Геннадием Хазановым, Ларисой Рубальской, Аркадием Укупником и Ангелиной Вовк.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам телеведущей, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.