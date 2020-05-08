Шоу-бизнес

Дана Борисова раскритиковала Малышеву за роскошный особняк в США

05:38, 08 мая 2020 42
Дана Борисова Дана Борисова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дана Борисова раскритиковала теледоктора Елену Малышеву, которая на фоне нищих зарплат врачей имеет роскошный дом в США. Сведения о зарубежной недвижимости Малышевой опубликовал Алексей Навальный.

Как выяснилось, Малышева является владелицей особняка за $6,5 млн в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене стоимостью $4,2 млн.

Мы все знаем, как живут медики в нашей стране. Они работают за копейки. А сейчас в больницах спасают людей, заболевших коронавирусом, рискуя собственными жизнями. Люди понимают это, но при этом видят особняк Малышевой, — приводит реакцию Борисовой на богатство теледоктора «Собеседник».

Экс-ведущая «Армейского магазина» отметила, что полностью разделяет народный гнев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский посоветовал российским чиновникам лечиться у Елены Малышевой и Александра Мясникова от коронавируса. Актёр написал рекомендацию с большой иронией.

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