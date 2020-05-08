Дана Борисова раскритиковала Малышеву за роскошный особняк в США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любовь Успенская сообщила, что её пригласил для фотосессии журнал Playboy. Подписчики тут же бросились отговаривать 66-летнюю певицу от участия в мероприятии.

Немногие обратили внимание на хэштег «юмор», который певица поставила под постом в Instagram. Зато все буквально восприняли подпись под фото артистки с повязкой с ушками на голове. Playboy пригласили на...