Дана Борисова раскритиковала Малышеву за роскошный особняк в США

Дана Борисова раскритиковала теледоктора Елену Малышеву, которая на фоне нищих зарплат врачей имеет роскошный дом в США. Сведения о зарубежной недвижимости Малышевой опубликовал Алексей Навальный.
Как выяснилось, Малышева является владелицей особняка за $6,5 млн в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене стоимостью $4,2 млн.
Мы все знаем, как живут медики в нашей стране. Они работают за копейки. А сейчас в больницах спасают людей, заболевших коронавирусом, рискуя собственными жизнями. Люди понимают это, но при этом видят особняк Малышевой, — приводит реакцию Борисовой на богатство теледоктора «Собеседник».
Экс-ведущая «Армейского магазина» отметила, что полностью разделяет народный гнев.