«Да, я подсуживаю!»: жюри оценило новый выпуск «Ледникового периода»

Члены жюри оценили выступления в новом выпуске «Ледникового периода» на Первом канале, и фигурист Максим Траньков признался, что в этот раз подсудил своей жене Татьяне Волосожар. По его словам, он всегда повышал оценку парам, которые совершали ошибки, передаёт пресс-служба телеканала.

Когда ошибались другие пары, я всегда выдавал им бонус. Сегодня я использую этот козырь для своей жены. Вы скажете: я подсуживаю. Да, я подсуживаю! — заявил Траньков.

В свою очередь, советская спортсменка Наталья Бестемьянова восхитилась страстью Евгении Медведевой и Дани Милохина. Певец в ответ признался, что они стеснялись репетировать этот номер, тренировались, только когда уходила мама.

Роман Костомаров оценил чёрные костюмы Агаты Муцениеце и Александра Энберта, а Алла Сигалова — концептуальный поводок в номере Гелы Месхи и Яны Хохловой.

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой пришёлся по вкусу прокат Дарьи Мельниковой и Максима Маринина под Земфиру, она не ожидала, что выступление понравится настолько.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар продолжит своё выступление на «Ледниковом периоде», несмотря на травму мениска. Она сказала, что с болью помогают справиться лекарственные препараты.