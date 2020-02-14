https://static.news.ru/photo/3ac118a4-4f7a-11ea-9f04-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена Джиграханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пообещала выдать разоблачительную сенсацию в телеэфире. Программу с её участием анонсировал телеканал НТВ .

О чём именно будет говорить экс-супруга народного артиста, не сообщается. В кадре Виталина пускает слезу и обещает говорить «только правду», дабы развеять досужие сплетни. Ведущие программы обещают зрителям эксклюзивную «информационную бомбу», уверяя, что такой правды от Цымбалюк-Романовской ещё никто не слышал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская с иронией высказалась о романах своего недавнего возлюбленного Прохора Шаляпина. Пара на одном из ток-шоу чуть ли не говорила о свадьбе, однако ветреный певец увлёкся богатой и незамужней дамой из Канады.